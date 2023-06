Pnrr Terni tra lavoro dipendenti e avvisi. «Camposcuola? Impossibile ovviare ad alcuni elementi»

di S.F.

Due obiettivi principali, elogiare i dipendenti comunali impegnati nello sviluppo dei progetti e far presente che, semmai fosse sfuggito, ci saranno inevitabili disagi per i cittadini in fase di cantierizzazione. Poi tutto il resto, senza particolari novità: a presentarsi giovedì mattina davanti alla stampa – in modo serafico e cortese, c’è chi dovrebbe prendere spunto nell’approccio ai piani alti – per parlare del Piano nazionale di ripresa e resilienza in salsa ternana è il neo assessore a lavori pubblici e Pnrr Giovanni Maggi, accompagnato a palazzo Spada da tutti coloro che, nelle varie direzioni, hanno permesso all’ente di prendersi oltre 70 milioni di finanziamenti per rilanciare il territorio.

APRILE 2023, LA GOVERNANCE DEL PNRR A TERNI: TUTTI I COINVOLTI

PNRR TERNI, AGGIUDICATO L’APPALTO PER SANT’ERASMO

PNRR TERNI, L’APPALTO PER LA PASSEGGIATA FINISCE AD ORTE

PNRR TERNI, CAMPOSCUOLA: APPALTO A DITTA DI NAPOLI. 540 GIORNI PER I LAVORI

L’elogio ed i sacrifici

Maggi, con tanto di maxi documentazione a supporto, ha ricordato i 41 progetti Pnrr riguardanti i lavori pubblici, ambiente/mobilità, istruzione, welfare e servizi digitali. Presenti in Comune quasi tutti i Rup (Matteo Bongarzone, Federico Nannurelli, Carlo Fioretti, Leonardo Donati, Giorgia Imerigo, Marta Frittella), i dipendenti entrati tramite concorso nel 2022 per aiutare sul Pnrr (alcuni sono under 25, il che non guasta vista l’età media generale, non inseriamo tutti i nomi per l’alta probabilità di dimenticare qualcuno), due dirigenti quali Paolo Grigioni e Gioconda Sassi e diverse posizioni di elevata qualificazione. «Il Pnrr non è un regalo, i dipendenti si sono impegnati nel presentare progetti validi e grazie a loro li abbiamo. Ci sarà un impatto importante sulla città e le tempistiche saranno rispettate», il messaggio di Maggi in apertura. «Siamo disponibili a ridurre al minimo i disagi che ci saranno con l’avvio delle opere. Se ne parla molto, ma non c’è informazione specifica. Servirà qualche sacrificio». Il programma, come noto, è lo stesso – non può essere diversamente – della giunta Latini.

PNRR TERNI, PLAYGROUND: GARA DESERTA

PNRR TERNI, LA SALA MONTESI A MARMORE: AGGIUDICAZIONE

PNRR TERNI, MAGGI: «SERVE SNELLIRE»

Camposcuola, Verdi, Sant’Erasmo, Passeggiata

Impossibile non fare un cenno al camposcuola Casagrande che, nelle intenzioni del primo cittadino Stefano Bandecchi, sarà concluso in sei mesi: «Il sindaco ha le sue preoccupazioni, ma per alcuni elementi di carattere tecnico è impossibile ovviare e ridurli. Poi è chiara la volontà di restringere al massimo». D’altronde nel capitolato d’appalto si parla di 540 giorni, un anno e mezzo. Vedremo. E il Verdi? (I stralcio non Pnrr, il secondo da oltre 11 milioni sì): «Nessuna sospensione, ci sono state solo valutazioni». Tra i disagi citati che ci saranno ci sono anche quelli per il sottopasso di via Aroldi (progetto non Pnrr). Idem per la Passeggiata: «Due tipi di lavori ci saranno ed i cittadini dovranno capire le situazioni». Breve passaggio sul rifacimento della strada di Sant’Erasmo a Cesi: «Per un periodo il tratto sarà interdetto, è necessario per l’intervento», ha ricordato Maggi. Sul teatro il Rup Bongarzone ha poi specificato che la consegna ci sarà entro metà luglio, ovvero entro i 45 dalla sottoscrizione del contratto con la Krea.

PNRR TERNI, SAN GIOVANNI: NOTIFICA DI CANTIERE, SI PARTE

PNRR TERNI, PALAZZINA CARDETO: APPALTO AGGIUDICATO

PNRR TERNI, ASILO GIROTONDO: VIA LIBERA

Piediluco, corridoio di flottaggio e largo Cairoli

Restyling anche per il polo nautico d’Aloja di Piediluco: «Si è in fase di completamento per il progetto definitivo, poi sarà convocata la conferenza di servizi decisoria nei primi giorni di agosto. In questi giorni – il riepilogo del Rup Nannurelli – c’è il piano di indagini geologico». Ancora attivo il contenzioso – Tar e Consiglio di Stato – tra Comune e Federazione italiana canottaggio per il corridoio di flottaggio: «Sì, ma non interferisce in alcun modo e non ci preoccupa; è fondamentale per la sicurezza e lo disse il prefetto di farlo», la risposta del funzionario tecnico. Infine altro lavoro extra Pnrr, largo Cairoli: «Sono state completate le indagini archeologiche e ora inviamo alla soprintendenza le risultanze per avere l’autorizzazione prevista. Ci sarà un appalto integrato e ora stiamo definendo gli accordi con commercianti e ambulanti: si va avanti – ha sottolineato il Rup Fioretti – con la demolizione del fabbricato con mura merlate, poi niente ricostruzione perché l’ex convento in profondità interferisce con la nuova struttura. C’è un’indicazione della soprintendenza in tal senso. Sarà sviluppato un giardino con area verde archeologica». Molta carne al fuoco. E anche una sorta di contraltare – probabilmente voluto – nel rapporto tra amministratori e stampa dopo lo sgradevole episodio di martedì che ha coinvolto il collega Gian Luca Diamanti.

PNRR PIEDILUCO, MAXI APPALTO INTEGRATO ALLA TECTON

PNRR TERNI, SI PARTE ALLA CASA DELLE MUSICHE

PNRR TERNI, IL RESTYLING DEL GRILLO PARLANTE